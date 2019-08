أكد نادي كلوب بروج البلجيكي تعاقده رسمياً مع سيمون مينيوليه حارس ليفربول الإنجليزي السابق لمدة 5 مواسم مقابل 6 ملايين إسترليني.

حيث جاء الإعلان الرسمي من خلال فيديو قصير نشره الحساب الرسمي للنادي البلجيكي على موقع تويتر للاعب البالغ 31 عاماً.

هذا وأبلغ الحارس المدير الفني للريدز يورغن كلوب أنه يرغب في الرحيل من أجل اللعب بشكل مستمر، ليبدأ ليفربول بالفعل المحادثات مع النادي البلجيكي، وتوصلا لاتفاق أمس الأحد.

وكان الحارس البلجيكي قد انتقل إلى ليفربول في صيف 2013 قادماً من فريق سندرلاند مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

The post حارس ليفربول يترك الريدز ويتعاقد مع نادي بلجيكي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا