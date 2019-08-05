انطلاق تدريبات الغولف للناشئين في تاجوراء 

انطلقت بملعب نسيم البحر للغولف في تاجوراء تدريبات فئات الناشئين والشباب تحت إشراف المدرب الوطني “أسعد الحرم”.

وشهدت التدريبات التحاق عشرين متدربا تتراوح أعمارهم بين الثمانية والثمانية عشر عاما ، ويسعى الاتحاد الليبي للغولف من وراء الاهتمام بالفئات السنية إلى تكوين قاعدة من اللاعبين في الفئات تحت سنوات الثالثة عشرة والخامسة عشرة والثامنة عشرة.

وذلك من أجل إعادة بناء اللعبة وصناعة نجوم جدد قادرين على المشاركات الدولية وتشريف رياضة الغولف الليبية التي كانت في السابق لها صولات وجولات عربيا ودوليا.

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