اخبار الرياضة

انطلاق تدريبات الغولف للناشئين في تاجوراء 

تم النشر منذُ 8 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت بملعب نسيم البحر للغولف في تاجوراء تدريبات فئات الناشئين والشباب تحت إشراف المدرب الوطني “أسعد الحرم”.

وشهدت التدريبات التحاق عشرين متدربا تتراوح أعمارهم بين الثمانية والثمانية عشر عاما ، ويسعى الاتحاد الليبي للغولف من وراء الاهتمام بالفئات السنية إلى تكوين قاعدة من اللاعبين في الفئات تحت سنوات الثالثة عشرة والخامسة عشرة والثامنة عشرة.

وذلك من أجل إعادة بناء اللعبة وصناعة نجوم جدد قادرين على المشاركات الدولية وتشريف رياضة الغولف الليبية التي كانت في السابق لها صولات وجولات عربيا ودوليا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك