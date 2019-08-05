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بن عامر: الأهلي مستمر في مبارياته الودية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير القطاع الرياضي بالنادي الأهلي بنغازي معتز بن عامر في تصريحاته للمركز الإعلامي إن الفريق الأول لكرة القدم سيواصل مبارياته التحضيرية حتى بعد انتقاله إلى مصر قبل موعد مواجهة الإسماعيلي المصري لحساب مباريات البطولة العربية للأندية والتي ستكون في 6 من شهر سبتمبر القادم.

وأوضح بن عامر أن الإدارة تسعى لإيفاء نواقص الفريق قبل مواجهة الإسماعيلي لضمان تكامل الاستعدادات بأفضل صورة ممكنة.

وتمكن الأهلي بنغازي في آخر مباراة له من تحقيق نتيجة الفوز على حساب أولمبيك شلف الجزائري بـ3-2 ضمن مبارياته التي يخوضها بمعسكره المقام في تونس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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