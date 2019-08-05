بن عامر: الأهلي مستمر في مبارياته الودية

قال مدير القطاع الرياضي بالنادي الأهلي بنغازي معتز بن عامر في تصريحاته للمركز الإعلامي إن الفريق الأول لكرة القدم سيواصل مبارياته التحضيرية حتى بعد انتقاله إلى مصر قبل موعد مواجهة الإسماعيلي المصري لحساب مباريات البطولة العربية للأندية والتي ستكون في 6 من شهر سبتمبر القادم.

وأوضح بن عامر أن الإدارة تسعى لإيفاء نواقص الفريق قبل مواجهة الإسماعيلي لضمان تكامل الاستعدادات بأفضل صورة ممكنة.

وتمكن الأهلي بنغازي في آخر مباراة له من تحقيق نتيجة الفوز على حساب أولمبيك شلف الجزائري بـ3-2 ضمن مبارياته التي يخوضها بمعسكره المقام في تونس.

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