اخبار الرياضة

الهوني يشارك في معسكر الترجي بتونس 

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يدخل الدولي الليبي حمدو الهوني رفقة فريقه الترجي بمعسكر مغلق في العاصمة التونسية تحضيرا للاستحقاقات القادمة.

وكان الترجي قد خاض مجموعة من المباريات الودية كان أخرها مساء السبت عندما واجه فريق أبها السعودي وانتهت المباراة بفوز الفريق التونسي بثنائية نظيفة حيث شارك لاعبنا الدولي حمدو الهوني في كل وديات الترجي.

ولا يزال فريق باب سويقة ينتظر قرار الكاف بشأن تتويجهم بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد، إذ يواصل الترجي استعداداته لمواجهة الزمالك يوم السابع عشر من الشهر الجاري في الإمارات بمباراة كأس السوبر الأفريقي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك