الهوني يشارك في معسكر الترجي بتونس 

يدخل الدولي الليبي حمدو الهوني رفقة فريقه الترجي بمعسكر مغلق في العاصمة التونسية تحضيرا للاستحقاقات القادمة.

وكان الترجي قد خاض مجموعة من المباريات الودية كان أخرها مساء السبت عندما واجه فريق أبها السعودي وانتهت المباراة بفوز الفريق التونسي بثنائية نظيفة حيث شارك لاعبنا الدولي حمدو الهوني في كل وديات الترجي.

ولا يزال فريق باب سويقة ينتظر قرار الكاف بشأن تتويجهم بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد، إذ يواصل الترجي استعداداته لمواجهة الزمالك يوم السابع عشر من الشهر الجاري في الإمارات بمباراة كأس السوبر الأفريقي.

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