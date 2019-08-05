اخبار الرياضة

الكاف يجتمع الأربعاء للبث في نهائي الأبطال 

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الأفريقي أن لجانه ستجتمع يوم السابع من أغسطس الجاري للبت النهائي في قضية نهائي أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وأثار نهائي هذه النسخة الكثير من الجدل بعد انسحاب الوداد من المباراة بسبب غياب تقنية الفار ليتوج الترجي بطلا في رادس ولكن الاتحاد الإفريقي ومن خلال اجتماعه في باريس طالب بإعادة مباراة الإياب لدواع أمنية، ليقدم الترجي طعنا في المحكم الرياضية الدولية التي رفضت بدورها قرار الكاف لعدم الاختصاص وأرجعته للجان المختصة في الاتحاد الأفريقي التي ستعلن قرارها يوم السابع من أغسطس أيْ قبل يومين فقطْ من انطلاق النسخة الجديدة لدوري الأبطال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك