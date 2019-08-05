الكاف يجتمع الأربعاء للبث في نهائي الأبطال 

أعلن الاتحاد الأفريقي أن لجانه ستجتمع يوم السابع من أغسطس الجاري للبت النهائي في قضية نهائي أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وأثار نهائي هذه النسخة الكثير من الجدل بعد انسحاب الوداد من المباراة بسبب غياب تقنية الفار ليتوج الترجي بطلا في رادس ولكن الاتحاد الإفريقي ومن خلال اجتماعه في باريس طالب بإعادة مباراة الإياب لدواع أمنية، ليقدم الترجي طعنا في المحكم الرياضية الدولية التي رفضت بدورها قرار الكاف لعدم الاختصاص وأرجعته للجان المختصة في الاتحاد الأفريقي التي ستعلن قرارها يوم السابع من أغسطس أيْ قبل يومين فقطْ من انطلاق النسخة الجديدة لدوري الأبطال.

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