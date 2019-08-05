اخبار الرياضة

بعثة الاتحاد تتحول إلى النيجر

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يغادر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الخميس إلى عاصمة النيجر نيامي استعدادا لمواجهة فريق الجيش الوطني لحساب الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية.

وستقام المواجهة مساء الأحد في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت ليبيا بملعب جنرال كونتي بالعاصمة نيامي على أن يستضيف الاتحاد الفريق النيجري في مباراة الإياب بتونس.

وقبل سفره إلى النيجر خاض الاتحاد مباراة ودية جمعته بفريق مختلط أندية مصراتة انتهت بتفوق الاتحاد بـ3-0 وأقيمت بملعب عبدالرحمن أبوالشواشي في العاصمة طرابلس بمشاركة غالبية لاعبي الفريق وعلى رأسهم المهاجم محمد زعبية الذي تمكن من تسجيل الهدف الأول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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