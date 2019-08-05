الأهلي طرابلس يعلن انطلاق تدريبات الفئات السنية

أعلن النادي الأهلي الرياضي بطرابلس عن موعد انطلاق تدريبات فرق الفئات السنية لكرة القدم وذلك يوم الجمعة السادس عشر من شهر أغسطس الجاري.

وبحسب ما جاء بالصفحة الرسمية للنادي على موقع “فيسبوك” فإن إدارة الفئات السنية ستقوم خلال الأيام المقبلة بتجهيز جداول وبرامج التدريبات لمختلف الفئات (الناشئين والبراعم والأشبال والأواسط).

ويعتبر الأهلي طرابلس من الأندية الرائدة في الاهتمام وصقل المواهب الشابة والتي كانت ثمارها بروز عدة لاعبين ونجوم كبار استطاعوا تشريف الكرة الليبية من خلال نجاحهم وتألقهم سواء محلياً أو بالاحتراف الخارجي.

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