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الأهلي طرابلس يعلن انطلاق تدريبات الفئات السنية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن النادي الأهلي الرياضي بطرابلس عن موعد انطلاق تدريبات فرق الفئات السنية لكرة القدم وذلك يوم الجمعة السادس عشر من شهر أغسطس الجاري.

وبحسب ما جاء بالصفحة الرسمية للنادي على موقع “فيسبوك” فإن إدارة الفئات السنية ستقوم خلال الأيام المقبلة بتجهيز جداول وبرامج التدريبات لمختلف الفئات (الناشئين والبراعم والأشبال والأواسط).

ويعتبر الأهلي طرابلس من الأندية الرائدة في الاهتمام وصقل المواهب الشابة والتي كانت ثمارها بروز عدة لاعبين ونجوم كبار استطاعوا تشريف الكرة الليبية من خلال نجاحهم وتألقهم سواء محلياً أو بالاحتراف الخارجي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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