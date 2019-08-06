رسمياً الطاهر يعزز صفوف اتحاد طنجة المغربي

الرباط 06 أغسطس 2019 (وال) – عزز مهاجم المنتخب الليبي صالح الطاهر تشكيلة صفوف فريق اتحاد طنجة المغربي، قادماً إليه من فريق الأهلي طرابلس في صفقة انتقال حر.

وجاء هذا الانتقال المبرم يوم – السبت الماضي – في الرباط بعد عدة مفاوضات بين اللاعب الليبي ونادي الجديد اتحاد طنجة

هذا وينص العقد المبرم بين الطرفين والذي اجتاز فيه اللاعب الكشوفات الطبية بنجاح، بموجب عقد يمتد لموسمين متتاليين

يذكر أن اللاعب الليبي صالح الطاهر وهو أحد الأسماء الليبية التي فضلت الرحيل عن أسوار الكرة الليبية لكونها متوقفة إلى أجل غير مسمى.(وال – الرباط) س أ / رس

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