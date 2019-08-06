نجم لـ218: مستوى النصر أمام السويس مفرح للغاية

قال مساعد مدرب النصر علاء نجم في تصريحات لـ218 إن مستوى لاعبي الفريق في تطور ملحوظ، إذ قاموا بتطبيق ماطلب منهم من قبل الجهاز الفني في لقائهم أمام السويس المصري الذي انتهى بفوز النصر بـ1-0.

ولم يُخفِ نجم صعوبة المرحلة التي يعانيها نادي النصر جراء غياب بعض الأسماء المهمة، مثل معتز المهدي وعبدالله بلعم وسعد جبارة، لكن الإطار الفني يعمل على إيجاد الحلول البديلة التي ستخدم الفريق في مباراة تيمبي موكاف ذهابا وإيابا.

وسينتقل النصر إلى بانغي عاصمة إفريقيا الوسطى مساء الخميس المقبل، في رحلة ماراثونية ستبدأ من القاهرة إلى عاصمة أثيوبيا أديس أبابا ومنها إلى الكاميرون وصولا إلى بانغي المدينة التي ستحتضن اللقاء.

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