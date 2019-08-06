النصر ينهي تحضيراته بفوز على السويس المصري

اختتم فريق النصر الأول لكرة القدم تحضيراته لبداية مشواره الأفريقي ببطولة دوري الأبطال، بفوزه وديا على حساب السويس المصري بهدف دون رد جاء في شوط المباراة الأول بواسطة مدافعه حامد الثلبة.

النصر المفتقد لخدمات أبرز لاعبيه أمثال معتز المهدي وعبدالله بلعم ومدافعه سعد جبارة خاض خلال معسكره التحضيري في مصر مباراتين وديتين، تعادل في الأولى أمام أف سي مصر وديا، وتفوق في الثانية أمام السويس.

الرحلة إلى بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى ستبدأ الخميس بسفر الفريق إلى إثيوبيا، ومنها سينتقل إلى الكاميرون وصولا إلى المدينة التي تحتضن المباراة.

الجهاز الفني بحسب تصريحاته لـ218 يبدو راضيا عن تطبيق اللاعبين لخططه الفنية التي ستخدمه في المواجهة المقبلة والمحفوفة بالمخاطر أمام تيمبي موكاف.

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