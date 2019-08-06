اللجنة العليا للكفيف تختتم تصفيات القوة البدنية

بإشراف وتنظيم اللجنة الفنية العليا لرياضات الكفيف اختتمت تصفيات القوة البدنية لاختيار عناصر المنتخب الوطني لتمثيل ليبيا في بطولة العالم، المقرر أن تستضيفها مصر شهر نوفمبر القادم، لفئات الناشئين والكبار والأساتذة.

وأقيمت التصفيات بصالة مخلوف جم ببنغازي وبمشاركة أحد عشر ربّاعا، يمثلون الاتحادات الفرعية أجدابيا وبنغازي والجبل الأخضر.

وعلى صعيد النتائج فقد تحصل عزالدين مصطفى من نادي المنار بنغازي على الترتيب الأول في وزن أربعة وسبعين كيلو غراما، بينما تحصل علي محمد فرج من جمعية الكفيف بنغازي على المركز الأول في وزن مائة وعشرين كيلو غراما.

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