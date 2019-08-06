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اللجنة العليا للكفيف تختتم تصفيات القوة البدنية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بإشراف وتنظيم اللجنة الفنية العليا لرياضات الكفيف اختتمت تصفيات القوة البدنية لاختيار عناصر المنتخب الوطني لتمثيل ليبيا في بطولة العالم، المقرر أن تستضيفها مصر شهر نوفمبر القادم، لفئات الناشئين والكبار والأساتذة.

وأقيمت التصفيات بصالة مخلوف جم ببنغازي وبمشاركة أحد عشر ربّاعا، يمثلون الاتحادات الفرعية أجدابيا وبنغازي والجبل الأخضر.

وعلى صعيد النتائج فقد تحصل عزالدين مصطفى من نادي المنار بنغازي على الترتيب الأول في وزن أربعة وسبعين كيلو غراما، بينما تحصل علي محمد فرج من جمعية الكفيف بنغازي على المركز الأول في وزن مائة وعشرين كيلو غراما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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