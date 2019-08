ليفربول يُعلن رسمياً تعاقده مع حارس مرمى ويست هام السابق

كشف نادي ليفربول وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمير ليغ” تعاقده مع الإسباني أدريان، حارس المرمى السابق لنادي ويست هام.

حيث نشر ليفربول عبر حسابه في “توتير” صورة للحارس الإسباني وأرفقها بتعليق:

“مرحباً بك في ليفربول أدريان”.

هذا ولم يكشف ليفربول، الذي تعاقد مع أدريان في صفقة انتقال حر، أي تفاصيل عن مدة وبنود العقد الذي وقعه الحارس الإسباني البالغ 32 عاماً.

وجاء التعاقد مع أدريان، لتعويض رحيل الحارس الثاني لليفربول، الدولي البلجيكي سيمون مينيوليه، الذي انضم الأحد الماضي لنادي كلوب بروج البلجيكي.

وتعتبر هذه هي الصفقة الثالثة للريدز هذا الصيف، بعد ضم المدافع سيب فان دين بيرج من زفوله الهولندي، وهارفي إيليوت من فولام.

وكان قد بدأ أدريان مسيرته الاحترافية مع ريال بيتيس الإسباني، وانضم عام 2013 إلى نادي ويست هام يونايتد، الذي خاض معه 150 مباراة، حافظ فيها على شباكه نظيفة في 43 مناسبة.

