الأهلي بنغازي يفوز على مستقبل المرسى ودياً

تمكن الأهلي بنغازي من تحقيق فوز كبير على نظيره مستقبل المرسى التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الودية، ضمن تحضيرات الفريق لخوض غمار البطولة العربية للأندية الأبطال.

وسجل محمد التاورغي أول أهداف الأهلي بنغازي ليضيف رمضان بو شعالة الهدف الثاني، فيما جاء الهدف الثالث عن طريق مدافع الفريق التونسي بالخطأ في مرماه.

ويواصل الأهلي بنغازي تحضيراته لمواجهة الإسماعيلي المصري في سبتمبر المقبل في دور الاثنين والثلاثين من البطولة العربية، بمعسكر تتخلله العديد من المباريات التحضيرية وخاض أربعة مباريات حيث فقد نتيجة أول ثلاث مباريات أمام أولمبيك بجاية الجزائري والأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف، وجاءت الخسارة الثالثة أمام فريق عين مليلة الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل تحقيقه الفوز على أولمبي الشلف الجزائري.

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