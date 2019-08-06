بنيديتو ينتقل إلى مارسيليا

أعلن مارسيليا الفرنسي تدعيم صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني داريو بنيديتو قادماً من بوكا جونيورز الأرجنتيني لمدة أربعة مواسم.

وعقب وصوله إلى مدينة مارسيليا قدم النادي اللاعب بالقميص رقم تسعة؛ ليجري بعدها الفحوصات الطبية ويعزز صفوف الفريق في صفقة قدرت بقرابة ستة عشر مليون يورو دفعها النادي الفرنسي بشكل كامل.

وخاض صاحب التسعة والعشرين عاماً تجربة احترافية في الملاعب المكسيكية مع فريق تيخوانا قبل الانتقال بعد موسم واحد إلى كلوب أميركا، حيث سجل تسعة وأربعين هدفاً في مائة وإحدى عشرة مباراة قبل الانضمام لصفوف بوكا جونيورز ولعب ثلاثة وستين مباراة وسجل تسعة وثلاثين هدفاً.

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