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غاري كاهيل ينتقل إلى كريستال بالاس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد كريستال بالاس الإنجليزي مع مدافع وقائد تشيلسي السابق جاري كاهيل وذلك لتدعيم خط الدفاع قبل انطلاق الموسم الأسبوع المقبل.

ووصل اللاعب إلى مقر النادي والتقط الصور الرسمية بقميص الفريق اللندني قبل توقيعه لعقود الانضمام لكريستال بالاس بشكل رسمي، حيث لم يكشف الفريق مدة العقد وتفاصيله المالية.

وقضى اللاعب سبعة مواسم ونصف الموسم مع تشيلسي، حيث حقق كل الألقاب الممكنة وأبرزها دور أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب كاهيل صاحب الثلاثة والثلاثين عاماً في صفوف أستون فيلا وبيرنلي، إضافة إلى بولتون قبل الانتقال واللعب مع تشيلسي عام ألفين واثني عشر، فيما مثل المنتخب الإنجليزي في إحدى وستين مباراة منذ عام ألفين وعشرة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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