برشلونة يصل ميامي تحضيراً لمواجهة نابولي

يلتقي برشلونة الإسباني نظيره نابولي الإيطالي في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق الموسم المقبل على ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأميريكية.

ووصل الفريق الكاتالوني إلى الولايات المتحدة الأميريكية بعدما خاض مباراة كأس خوان غامبر الودية أمام أرسنال الإنجليزي التي انتهت لمصلحة برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد،

وسيواجه البارسا نابولي في مباراة أخرى في الحادي عشر من الشهر الجاري قبل انطلاق الدوري الإسباني والمقرر في السادس عشر من الشهر الجاري.

وعلى الجانب الآخر يأمل نابولي مواصلة تحضيراته لانطلاق الموسم بالطريقة الأمثل بعدما خاض ست مباريات ودية، حيث تغلب على سالزبورغ النمساوي وخسر أمام أرسنال بهدف نظيف قبل الفوز على ليفربول بثلاثية نظيفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية