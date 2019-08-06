بعد اعتزاله منذ 4 أعوام.. ديدا يعود لصفوف الروسونيري

عاد الحارس البرازيلي نيلسون ديدا إلى فريقه السابق ميلان الإيطالي مدربا لحراس المرمى، وذلك بعد اعتزاله كرة القدم منذ أكثر من أربع سنوات.

ووفقاً لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي فإن ديدا سيتولى بشكل رسمي منصب مدرب الحراس لفريق الشباب تحت سبعة عشر عاماً بداية من الموسم المقبل.

ويعتبر ديدا الذي مثّل النادي اللومباردي لعشر سنوات وتحديداً من عام ألفين إلى عام ألفين وعشرة أحد أساطير الفريق بتحقيقه كل البطولات الكبرى، كدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، إضافة إلى الدوري الإيطالي، فيما حقق كأس العالم مع المنتخب البرازيلي عام ألفين واثنين.

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