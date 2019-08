باريس سان جيرمان يُريد التخلص من نيمار ومانشستر يونايتد يرفض التعاقد معه

استمر باريس سان جيرمان بمحاولة حل مشكلة مستقبل نيمار هذا الأسبوع قبل بداية الدوري الفرنسي، وهو ما دفعه لعرض النجم البرازيلي على عدة أندية أوروبية.

حيث يبدو أن النادي الباريسي يقاوم رغبة نيمار بالعودة مجدداً إلى برشلونة، وعرض النادي خدمات أغلى لاعب في العالم على مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد، لكن الأخير رفض التوقيع مع البرازيلي هذا الصيف رغم حاجته لجناح هجومي.

هذا ويدرك مسؤولو فريق العاصمة في ظل التوتر شديد بين الطرفين في باريس، أن أفضل الحلول هو رحيل نيمار عن النادي وتعويضه بمهاجم من أصحاب الأسماء الرنانة.

ومازال نيمار ومن حوله مصرين على فكرة مغادرة اللاعب لباريس سان جيرمان هذا الصيف، والانتقال إلى برشلونة فقط.

وبالرغم محاولات نادي بي سي جي البحث عن أندية أخرى رفيعة المستوى في أوروبا، لاستقبال البرازيلي إلا أنه يبدو أن مدريد فقط هي من ستستجيب بشكل إيجابي لهذه المسألة.

