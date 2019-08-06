ليبيا في الترتيب السابع بعربية الكاراتيه

حل منتخبنا الوطني الليبي للكاراتيه، في المرتبة السابعة، بالبطولة العربية للكاراتيه الرابعة للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، التي أقيمت في تونس.

وحصد فرسان المتوسط، ثلاث ميداليات، (1 فضية و2 برونزية)، إذ حصل مؤيد بشير سويسي، على قلادة برونزية ميزان تحت 75 ك، كما حصد أيوب عادل رابح، قلادة برونزية، فيما توج علي الشعافي بالقلادة الفضية في نفس البطولة.

وانطلقت البطولة العربية الرابعة للناشئين والشباب، السبت قبل الماضي، والتي تشهد مشاركة نخبة من المنتخبات العربية في قارتي آسيا وإفريقيا.

يذكر أن فرسان المتوسط، قد استعدوا لهذه البطولة وفق برنامج تدريبي محلي في معسكره التدريبي، الذي بدأه الفترة الأخيرة واستمر حتى موعد السفر، ثم الدخول في معسكر بدولة تونس.

وتوجت مصر بكأس البطولة برصيد 19 ذهبية + 7 فضية + 7 برونزية، وجاءت تونس ثانيا برصيد 7 ذهبية + 6 فضية + 13 برونزية، وثالثا المغرب 4 ذهبية + 5 فضية + 12 برونزية.

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