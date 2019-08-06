الرفاع البحريني يقدم محمد صولة رسميا

قدم نادي الرفاع، بطل الدوري البحريني، أمس الإثنين، نجمنا الليبي، محمد صولة، بشكل رسمي، والذي تعاقد معه قادما من المحرق، ليصبح ضمن قائمة الفريق لموسم 2019 -2020.

ونشر الرفاع، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، صورة محمد صولة، رفقة باقي الصفقات التي أبرمها النادي البحريني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتألق “صولة” في صفوف المحرق البحريني خلال فترة إعارته من الأهلي طرابلس لمدة موسم ونصف، حيث شارك اللاعب بشكل أساسي مع الفريق كما توج بثلاث بطولات مع المحرق هي بطولة الدوري والسوبر والنخبة.

وكان “صولة” قد كشف في وقت سابق أنه يمتلك العديد من العروض الاحترافية، ولكنه يفضل البقاء في الدوري البحريني والانتقال إلى الرفاع، خاصة وأن عقد إعارته مع المحرق انتهى بنهاية شهر مايو الماضي.

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