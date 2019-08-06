النجم الساحلي يعلن التعاقد مع مهند “إيتو”

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي، التعاقد مع مهند عيسى الشهير بـ”إيتو”، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طرابلس.

وتعاقد الفريق التونسي، مع مهند “إيتو”، بعد ظهوره بمستوى مميز خلال تدريبات النجم الساحلي، والمباريات الودية التي خاضها مع الفريق، ليجذب أنظار الجهاز الفني للفريق بقيادة التونسي فوزي البنرزتي، والذي أوصى بضرورة التعاقد مع اللاعب.

وأوضحت تقارير صحفية تونسية، أن إدارة النجم الساحلي تعاقدت مع اللاعب الليبي، لمدة 3 سنوات مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

يذكر أنه سبق لـ”مهند” صاحب الـ25 عامًا، أن خاض تجربة اللعب في عدة أندية منها رفيق صرمان ووفاق صبراتة والأولمبي الزاوية، والأهلي طرابلس، ويجيد اللاعب في مركز وسط الميدان الدفاعي كما انضم إلى فرسان المتوسط في أكثر من مناسبة‎.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية