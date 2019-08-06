“الكاف” يعاقب الوداد والترجي ويبرئ رئيس الاتحاد المغربي

قررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، معاقبة كل من الوداد المغربي والترجي التونسي على خليفة الأحداث التي رافقت مباراتهما في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت اللجنة، في بلاغ رسمي، أصدرته اليوم الثلاثاء، معاقبة كل فريق بغرامة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي، بسبب رمي جماهيرهما الشهب النارية على أرضية ملعب مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب.

وبخصوص موقعتي نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي، قررت اللجنة ذاتها، فرض عقوبة مالية أولى بـ22.5 ألف دولار على الفريق المغربي بسبب تجاوزات جماهيره خلال مباراة الذهاب التي جرت على أرضه، فضلا عن عقوبة مالية ثانية بـ30 ألف دولار بسبب السلوك العنيف للاعبيه في مباراة العودة التي احتضنها ملعب “برج العرب” بمدينة الإسكندرية المصرية.

كما غرمت اللجنة الزمالك، الذي توج باللقب الإفريقي على حساب نهضة بركان، بمبلغ 22.5 ألف دولار جراء استعمال جماهيره للشماريخ والليزر، فضلا عن رميها للمقذوفات في موقعة الإسكندرية.

وبرأت اللجنة، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ونهضة بركان، فوزي لقجع، من تهمة الاعتداء على الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، الذي أدار نهائي كأس الكونفدرالية بين نهضة بركان والزمالك، لعدم كفاية الأدلة.

ومن المنتظر أن تحسم اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي، في ملف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، خلال اجتماعها غدا الأربعاء، علما بأن اللجنة التنفيذية لـ”الكاف”، قررت في وقت سابق إعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد في ملعب محايد، لعدم توفر شروط السلامة واللعب النظيف في ملعب “رادس” بتونس، قبل أن تلغي محكمة التحكيم الرياضية الدولية هذا القرار.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب في المغرب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، بينما توقفت مباراة الإياب في الدقيقة 61، ولم تكتمل أطوارها، لمطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو لاستكشاف مدى صحة هدف سجله نجم الفريق المغربي وليد الكرتي وألغاه الحكم بداعي التسلل، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم الترجي بهدف.