اخبار الرياضة

أكاديمية قمينس للناشئين تختتم مرحلتها التدريبية الأولى

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت أكاديمية قمينس لكرة القدم مرحلتها الأولى بعد تدريبات مكثفة في تعليم أساسيات كرة القدم من ناحية موقع اللاعبين على أرضية الملعب وكيفية تمريرهم للكرات.

ترتكز المرحلة الأولى أيضا على الإعداد البدني ورفع مستوى اللياقة الرياضية لتهيئة اللاعبين للمرحلة المقبلة حيث استغرقت نحو عام كامل بمشاركة أكثر من خمسين متدربا تعلموا اللعب ضمن فريق واحد واحترام تعليمات المدرب أيضا.

مدرب الأكاديمية عبدالعزيز العلواني شرح من خلال تصريحاته لـ218 عمل الأكاديمية الذي سيستمر لأربع سنوات وفي نهاية المرحلة الأولى تم تكريم الرياضيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك