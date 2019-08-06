أكاديمية قمينس للناشئين تختتم مرحلتها التدريبية الأولى

اختتمت أكاديمية قمينس لكرة القدم مرحلتها الأولى بعد تدريبات مكثفة في تعليم أساسيات كرة القدم من ناحية موقع اللاعبين على أرضية الملعب وكيفية تمريرهم للكرات.

ترتكز المرحلة الأولى أيضا على الإعداد البدني ورفع مستوى اللياقة الرياضية لتهيئة اللاعبين للمرحلة المقبلة حيث استغرقت نحو عام كامل بمشاركة أكثر من خمسين متدربا تعلموا اللعب ضمن فريق واحد واحترام تعليمات المدرب أيضا.

مدرب الأكاديمية عبدالعزيز العلواني شرح من خلال تصريحاته لـ218 عمل الأكاديمية الذي سيستمر لأربع سنوات وفي نهاية المرحلة الأولى تم تكريم الرياضيين.

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