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مهند إيتو ينضم إلى النجم الساحلي

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتقل لاعب وسط الأهلي طرابلس مهند إيتو بشكل رسمي إلى النجم الساحلي التونسي في عقد سيمتد لعدة أعوام .

وأوضح النادي التونسي أنه تعاقد مع مهند إيتو بعدما ظهر بشكل متميز خلال تجارب التدريبات والمواجهات الودية للفريق الأيام الماضية.

وأكد النادي التونسي أن المدرب فوزي البنزرتي أوصى بالتعاقد مع لاعب خط الوسط صاحب الخمسة والعشرين عاماً حيث أفادت تقارير صحفية تونسية أن اللاعب سينضم لمدة ثلاثة مواسم مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

وكان مهند إيتو قد لعب عدداً من المباريات مع المنتخب الوطني كما مثل أندية الأهلي طرابلس ورفيق والأولمبي الزاوية ووفاق صبراتة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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