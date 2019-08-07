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إعلان قائمة المنتخب الوطني لـ”مونديال المصغرة” في أستراليا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة قائمة المنتخب الوطني تحضيراً لانطلاق كأس العالم للكرة المصغرة والتي ستحتضنها أستراليا في أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة سبعة وعشرين لاعباً بحسب اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي للكرة المصغرة حيث ضمت أبرز لاعبي الكرة المصغرة والذين تألقوا مع المنتخب وفي الدوري المحلي ومسابقة الكأس

وطالبت اللجنة التأسيسية لاتحاد اللعبة اللاعبين الذين تم إعلان أسمائهم بقائمة المنتخب الوطني بالالتحاق بتجمع المنتخب بالعاصمة طرابلس في السابع عشر من أغسطس الجاري تحضيراً لمونديال الكرة المصغرة.

وسيخوض المنتخب الوطني للكرة المصغرة منافسات كأس العالم، التي ستحتضنها أستراليا، ضمن منتخبات المجموعة الثانية إلى جانب المجر وإنجلترا والسعودية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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