تشافي يفقد أعصابه في أول مباراة له كمدير فني

بدا جلياً أن تشافي هيرنانديز الذي تميز كلاعب بهدوء أعصابه ورزانته إلى جانب موهبته ومهاراته سواء مع برشلونة أو مع منتخب إسبانيا، سيكون مختلفاً كمدير فني.

حيث ظهر ذلك واضحاً عندما جلس للمرة الأولى على الدكة لقيادة السد القطري، في مباراة جمعته بمضيفه ومواطنه الدحيل، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

هذا وأظهرت لقطات تلفزيونية، ردة فعل تشافي بعد رفض حكم المباراة منح السد ركلة جزاء في الأنفاس الأخيرة من المواجهة، حيث اعترض الدولي الإسباني السابق بشكل قوي على الحكم، وقام بركل الأرض بقدمه مما أدى إلى تطاير حذائه في الهواء.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتأجل الحسم إلى لقاء الإياب المقرر الثلاثاء المقبل على ملعب السد.

