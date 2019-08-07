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بلعم يشارك في الحصة التدريبية الأخيرة للنصر

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى النصر حصته التدريبية الأخيرة في معسكره بالقاهرة حيث سيسافر الليلة إلى عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي لمواجهة تيمبي موكاف في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الحصة التدريبية التي أجراها النصر صباح اليوم عودة لاعب الوسط عبدالله بلعم الذي وصل أمس إلى القاهرة، وعلمت 218 أن بلعم سيكون ضمن بعثة الفريق المتوجهة إلى بانغي، أما مشاركته في المباراة من عدمها فهي متوقفة على اختيارات الطاقم الفني.

يذكر أن النصر سيكون الممثل الوحيد لليبيا في دوري أبطال أفريقيا باعتباره بطل آخر نسخة من الدوري الممتاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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