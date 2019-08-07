بلعم يشارك في الحصة التدريبية الأخيرة للنصر

أجرى النصر حصته التدريبية الأخيرة في معسكره بالقاهرة حيث سيسافر الليلة إلى عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي لمواجهة تيمبي موكاف في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الحصة التدريبية التي أجراها النصر صباح اليوم عودة لاعب الوسط عبدالله بلعم الذي وصل أمس إلى القاهرة، وعلمت 218 أن بلعم سيكون ضمن بعثة الفريق المتوجهة إلى بانغي، أما مشاركته في المباراة من عدمها فهي متوقفة على اختيارات الطاقم الفني.

يذكر أن النصر سيكون الممثل الوحيد لليبيا في دوري أبطال أفريقيا باعتباره بطل آخر نسخة من الدوري الممتاز.

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