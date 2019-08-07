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أياكس يضع قدماً بمجموعات الأبطال

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد أياكس أمستردام الهولندي بالتعادل مع مضيفه باوك سالونيكا اليوناني بهدفين لمثلهما ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا .

وافتتح المغربي حكيم زياش أهداف أياكس منذ الدقيقة العاشرة، لكن الفريق المضيف سجل التعادل في الدقيقة الثانية والثلاثين عن طريق تشوبا قبل أن يضيف ماتوس الهدف الثاني للفريق اليوناني بعدها بسبع دقائق، وفي الدقيقة السابعة والخمسين أدرك بطل هولندا التعادل عبر مهاجمه المخضرم كلاسيان هونتلار ليعود أياكس بتعادل يزيد من حظوظه للتواجد بدور المجموعات.

من جانبه تغلب كلوب بروج البلجيكي على دينامو كييف الأوكراني بهدف دون مقابل على ملعب جان برايدل.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الوسط هانز فاناكن من علامة الجزاء في الدقيقة السابعة والثلاثين من الشوط الأول.

وسيلتقي الفريقان الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب لتحديد المتأهل لدور المجموعات بالملعب الأولمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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