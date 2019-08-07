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تقديم أسطوري للبرازيلي ألفيس

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدم ساو باولو البرازيلي لاعبه الجديد داني ألفيس على ملعب مورومبي بعدما تعاقد معه الأيام الماضية لمدة أربعة سنوات في صفقة انتقال حر.

وأعلن ساوباولو أمام أكثر من أربعين ألف متفرج بمعقل الفريق البرازيلي تعاقده بشكل رسمي من الظهير البرازيلي، يقضي بانتقاله إلى ساوباولو حتى عام 2022، وسيرتدي ألفيش الرقم عشرة مع فريقه الجديد، حيث يأمل الظهير الأفضل في كوبا أميركا الأخيرة بمساعدة فريقه في الموسم الحالي للتتويج بالدوري المحلي، حيث يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.

وبدأ ألفيش مسيرته الكروية مع فريق باهيا البرازيلي قبل أن ينتقل إلى القارة العجوز في كل من إشبيلية وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي قبل اختتام مسيرته الأوروبية مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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