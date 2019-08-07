تقديم أسطوري للبرازيلي ألفيس

قدم ساو باولو البرازيلي لاعبه الجديد داني ألفيس على ملعب مورومبي بعدما تعاقد معه الأيام الماضية لمدة أربعة سنوات في صفقة انتقال حر.

وأعلن ساوباولو أمام أكثر من أربعين ألف متفرج بمعقل الفريق البرازيلي تعاقده بشكل رسمي من الظهير البرازيلي، يقضي بانتقاله إلى ساوباولو حتى عام 2022، وسيرتدي ألفيش الرقم عشرة مع فريقه الجديد، حيث يأمل الظهير الأفضل في كوبا أميركا الأخيرة بمساعدة فريقه في الموسم الحالي للتتويج بالدوري المحلي، حيث يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.

وبدأ ألفيش مسيرته الكروية مع فريق باهيا البرازيلي قبل أن ينتقل إلى القارة العجوز في كل من إشبيلية وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي قبل اختتام مسيرته الأوروبية مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

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