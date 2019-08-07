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روني يعود إلى إنجلترا كـ”لاعب ومساعد مدرب”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن ديربي كاونتي تعاقده مع اللاعب الإنجليزي المخضرم واين روني كلاعب ومساعد المدرب بعد انتهاء عقده من فريق دي سي يونايتد الأميركي.

ووقع الفريق الإنجليزي مع الهداف التاريخي لمنتخب الأسود الثلاثة عقداً يمتد حتى صيف ألفين وواحد وعشرين حيث قدم المدرب الهولندي فيليب كوكو اللاعب بمقر النادي .

وأوضح النادي الإنجليزي أن “الغولدن بوي” سيلعب مع الفريق في الموسم المقبل إضافة إلى أنه سيكون مساعداً للمدرب كوكو في موسمه الأول بعدما أعلن رغبته في العمل كمدرب بعد اعتزاله بشكل رسمي كرة القدم .

وكان المدرب فرانك لامبارد قد رحل عن ديربي كاونتي مع نهاية الموسم الماضي قبل التحاقه بتشيلسي ليخلفه المدرب الهولندي فيليب كوكو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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