روني يعود إلى إنجلترا كـ”لاعب ومساعد مدرب”

أعلن ديربي كاونتي تعاقده مع اللاعب الإنجليزي المخضرم واين روني كلاعب ومساعد المدرب بعد انتهاء عقده من فريق دي سي يونايتد الأميركي.

ووقع الفريق الإنجليزي مع الهداف التاريخي لمنتخب الأسود الثلاثة عقداً يمتد حتى صيف ألفين وواحد وعشرين حيث قدم المدرب الهولندي فيليب كوكو اللاعب بمقر النادي .

وأوضح النادي الإنجليزي أن “الغولدن بوي” سيلعب مع الفريق في الموسم المقبل إضافة إلى أنه سيكون مساعداً للمدرب كوكو في موسمه الأول بعدما أعلن رغبته في العمل كمدرب بعد اعتزاله بشكل رسمي كرة القدم .

وكان المدرب فرانك لامبارد قد رحل عن ديربي كاونتي مع نهاية الموسم الماضي قبل التحاقه بتشيلسي ليخلفه المدرب الهولندي فيليب كوكو.

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