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الكاف تحدد اليوم مصير نهائي الابطال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتوجه أنظار محبي كرة القدم الأفريقية مساء اليوم صوب العاصمة المصرية القاهرة لمعرفة القرار الأخير حول مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي

وكان الاتحاد الأفريقي قد اجتمع مساء أمس بعدما استدعى إدارتي الترجي والوداد والجامعة التونسية لكرة القدم للاستماع لإفادتهم قبل إصدار قراره بشأن النهائي الذي أثار الكثير من الجدل بعد انسحاب الوداد من المباراة التي احتضنها ملعب رادس ليتوج الترجي بطلا قبل أن يُقرر الكاف إعادة المباراة.

وسارع الترجي لتقديم طعن بشأن قرار إعادة المباراة لمحكمة التحكيم الرياضي التي قضت بإلغاء قرار الكاف بإعادة المباراة لعدم الاختصاص وإرجاع الملف للجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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