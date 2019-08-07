الكاف تحدد اليوم مصير نهائي الابطال

تتوجه أنظار محبي كرة القدم الأفريقية مساء اليوم صوب العاصمة المصرية القاهرة لمعرفة القرار الأخير حول مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي

وكان الاتحاد الأفريقي قد اجتمع مساء أمس بعدما استدعى إدارتي الترجي والوداد والجامعة التونسية لكرة القدم للاستماع لإفادتهم قبل إصدار قراره بشأن النهائي الذي أثار الكثير من الجدل بعد انسحاب الوداد من المباراة التي احتضنها ملعب رادس ليتوج الترجي بطلا قبل أن يُقرر الكاف إعادة المباراة.

وسارع الترجي لتقديم طعن بشأن قرار إعادة المباراة لمحكمة التحكيم الرياضي التي قضت بإلغاء قرار الكاف بإعادة المباراة لعدم الاختصاص وإرجاع الملف للجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي.

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