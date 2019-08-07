الإعلان عن موعد نهائي كأس تونس لكرة القدم

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن موعد نهائي كأس تونس الذي سيجمع بين الصفاقسي والنجم الساحلي.

وسيقام النهائي في السابع عشر من أغسطس الجاري على أرضية ملعب رادس، وكان الصفاقسي قد تأهل إلى الدور النهائي على حساب الترجي التونسي بركلات الترجيح، بينما تمكن النجم الساحلي من عبور بطل النسخة الأخيرة النادي الأفريقي بعد فوزه عليه بهدف نظيف في نصف النهائي الذي احتضنه أولمبي سوسة.

وكان نهائي الكأس قد تأجل لأكثر من شهر بسبب ارتباط المنتخب التونسي بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في مصر شهري يونيو ويوليو الماضيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية