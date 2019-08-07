اخبار الرياضة

الإعلان عن موعد نهائي كأس تونس لكرة القدم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن موعد نهائي كأس تونس الذي سيجمع بين الصفاقسي والنجم الساحلي.

وسيقام النهائي في السابع عشر من أغسطس الجاري على أرضية ملعب رادس، وكان الصفاقسي قد تأهل إلى الدور النهائي على حساب الترجي التونسي بركلات الترجيح، بينما تمكن النجم الساحلي من عبور بطل النسخة الأخيرة النادي الأفريقي بعد فوزه عليه بهدف نظيف في نصف النهائي الذي احتضنه أولمبي سوسة.

وكان نهائي الكأس قد تأجل لأكثر من شهر بسبب ارتباط المنتخب التونسي بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في مصر شهري يونيو ويوليو الماضيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك