النصر يتجه إلى أفريقيا الوسطى

اختتم النصر معسكره التحضيري في العاصمة المصرية القاهرة وتوجهت البعثة إلى عاصمة أفريقيا بانغي في رحلة ماراثونية تبدأ من عاصمة إثيوبيا أديس أبابا.

الفريق خاض في معسكره الودي مباراتين وديتين تعادل في الأولى سلبيا أمام أف سي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز المصري وحقق الفوز في الثانية على السويس بهدف مدافعه حامد الثلبة.

متوسط ميدان الفريق عبدالله بلعم عاد أخيرا لتوليفة المدرب محمد الككلي وبات متاحا لخياراته مع غياب لمعتز المهدي في خط الهجوم الذي بدوره جدد العهد مع النصر لمدة موسم جديد.

مشاركة ثانية على التوالي لبطل ليبيا يرغب مشجعوه أن تكون أفضل من سابقتها حيث كان الفريق في الموسم الماضي قريبا في مناسبتين من بلوغ دور المجموعات في أبطال أفريقيا والكوفندرالية لكن يخسر حظوظه في المحطات الاخيرة فماذا سيفعل الككلي واللاعبون في نخسة هذا العام؟ الأيام كفيلة بالإجابة.

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