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برشلونة يفوز وديا على نابولي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن برشلونة من تخطي نابولي في المباراة الودية الدولية للأندية بملعب هاردروك في الولايات المتحدة الأمريكية.

برشلونة تقدّم في الدقيقة الثامنة والثلاثين عن طريق سيرجيو بوسكيتس بينما أفسد المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي فرحة فريقه بتسجيله هدف التعادل لفريق نابولي خطأً في مرماه بالدقيقة الثانية والأربعين.

وبينما انتظر الجميع نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ظهر الكرواتي ايفان راكيتيتش مسجلا هدف الفوز لصالح البلوغرانا في الدقيقة التاسعة والسبعين.

وكان برشلونة قد حقق الفوز الأسبوع الماضي وديا أيضا على حساب أرسنال في نهائي خوان غامبر بـ2-1

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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