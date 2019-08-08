برشلونة يفوز وديا على نابولي

تمكن برشلونة من تخطي نابولي في المباراة الودية الدولية للأندية بملعب هاردروك في الولايات المتحدة الأمريكية.

برشلونة تقدّم في الدقيقة الثامنة والثلاثين عن طريق سيرجيو بوسكيتس بينما أفسد المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي فرحة فريقه بتسجيله هدف التعادل لفريق نابولي خطأً في مرماه بالدقيقة الثانية والأربعين.

وبينما انتظر الجميع نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ظهر الكرواتي ايفان راكيتيتش مسجلا هدف الفوز لصالح البلوغرانا في الدقيقة التاسعة والسبعين.

وكان برشلونة قد حقق الفوز الأسبوع الماضي وديا أيضا على حساب أرسنال في نهائي خوان غامبر بـ2-1

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