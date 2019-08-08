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الاتحاد ينهي تحضيراته في طرابلس ويتجه إلى النيجر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهى فريق الاتحاد تحضيراته التي استمرت طيلة الأيام الماضية في العاصمة طرابلس بحضور كافة لاعبيه المستهدفين بتمثيله في منافسات كأس الاتحاد الأفريقي ويتجه اليوم إلى نيامي عاصمة النيجر لمواجهة الجيش الوطني.

وخاض الفريق في معسكره المحلي مباراة واحدة جمعته بفريق مختلط أندية مصراتة بملعب النادي عبدالرحمن ابوالشواشي حيث تفوق بـ3-0 وحاول المدرب البلجيكي ايفان مينارت خلال هذا اللقاء الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين بغية الاستقرار على التشكيلة التي ستلعب المواجهة الأولى مساء السبت المقبل.

وخرج الاتحاد الموسم الماضي أمام نهضة بركان المغربي في الدور التمهيدي من منافسات الكونفدرالية بثلاثية نظيفة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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