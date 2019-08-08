الاتحاد ينهي تحضيراته في طرابلس ويتجه إلى النيجر

أنهى فريق الاتحاد تحضيراته التي استمرت طيلة الأيام الماضية في العاصمة طرابلس بحضور كافة لاعبيه المستهدفين بتمثيله في منافسات كأس الاتحاد الأفريقي ويتجه اليوم إلى نيامي عاصمة النيجر لمواجهة الجيش الوطني.

وخاض الفريق في معسكره المحلي مباراة واحدة جمعته بفريق مختلط أندية مصراتة بملعب النادي عبدالرحمن ابوالشواشي حيث تفوق بـ3-0 وحاول المدرب البلجيكي ايفان مينارت خلال هذا اللقاء الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين بغية الاستقرار على التشكيلة التي ستلعب المواجهة الأولى مساء السبت المقبل.

وخرج الاتحاد الموسم الماضي أمام نهضة بركان المغربي في الدور التمهيدي من منافسات الكونفدرالية بثلاثية نظيفة.

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