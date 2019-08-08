الأهلي يعود إلى بنغازي بعد إنهاء تحضيراته في تونس

عادت بعثة النادي الأهلي بنغازي إلى مدينة بنغازي عقب انتهاء معسكره التحضيري في تونس الذي خاض خلاله عدة مباريات ودية من أبرزها مواجهة فريق الأفريقي التونسي.

لعب الأهلي بقيادة مدربه الجزائري رشيد بلحوت خمسة مباريات ودية فقد نتيجة ثلاث مباريات منها أمام أندية أولمبيك بجاية الجزائري والأفريقي التونسي وعين مليلة الجزائري بينما تفوق على أندية أولمبي شلف الجزائري بهدفين لهدف واختتم مباريات بفوز جديد على حساب مستقبل المرسى بثلاثة أهداف لهدف.

ويواجه الأهلي بنغازي نظيره الإسماعيلي المصري في 6 من شهر سبتمبر المقبل حيث ستقام المباراة الأولى في مصر بينما يستضيف الأهلي المباراة الثانية في تونس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية