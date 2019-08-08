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الأهلي يعود إلى بنغازي بعد إنهاء تحضيراته في تونس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عادت بعثة النادي الأهلي بنغازي إلى مدينة بنغازي عقب انتهاء معسكره التحضيري في تونس الذي خاض خلاله عدة مباريات ودية من أبرزها مواجهة فريق الأفريقي التونسي.

لعب الأهلي بقيادة مدربه الجزائري رشيد بلحوت خمسة مباريات ودية فقد نتيجة ثلاث مباريات منها أمام أندية أولمبيك بجاية الجزائري والأفريقي التونسي وعين مليلة الجزائري بينما تفوق على أندية أولمبي شلف الجزائري بهدفين لهدف واختتم مباريات بفوز جديد على حساب مستقبل المرسى بثلاثة أهداف لهدف.

ويواجه الأهلي بنغازي نظيره الإسماعيلي المصري في 6 من شهر سبتمبر المقبل حيث ستقام المباراة الأولى في مصر بينما يستضيف الأهلي المباراة الثانية في تونس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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