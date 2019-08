ليفربول وأرسنال يبحثان إمكانية التعاقد مع حارس عرين المنتخب المصري

أكد موقع ريد ليفربول الإنجليزي، أن مسؤولي الريدز قد استفسروا عن إمكانية ضم حارس مرمى نادي الأهلي والمنتخب المصري لكرة القدم، محمد الشناوي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

حيث ذكر الموقع، في تقريره الأربعاء، أن إدارة ليفربول قد استفسرت عن إمكانية ضم محمد الشناوي مواطن نجمه المصري محمد صلاح، قبل التعاقد مع الإسباني أدريان حارس مرمى ويست هام السابق لتدعيم مركز حراسة المرمى، وذلك بعد رحيل البلجيكي سيمون مينيوليه.

كما أن ناديي أستون فيلا وأرسنال، كانا قد أبديا اهتمامهما أيضاً بالتعاقد مع الشناوي خلال الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن تعاقد الأول مع توم هيتون حارس مرمى بيرنلي الإنجليزي صعب انتقال الشناوي للفريق، في حين أن انتقاله إلى أرسنال غير مستبعد لأن الفريق اللندني يبحث عن حارس صاحب خبرة بعد رحيل التشيكي بيتر تشيك.

