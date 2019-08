البريميرليغ.. صراع مُرتقب وطموحات مُتباينة

يترقب عشاق الكرة الأوروبية عامة والإنجليزية خاصة انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز المقررة يوم 9 أغسطس بلقاء يجمع بين ليفربول وصيف البطولة الماضية ونادي نوريتش سيتي الوافد الجديد لدوري الأضواء.

وستحاول الفرق الإنجليزية في هذا الموسم إنزال فريق مانشستر سيتي عن عرشه، وتجريده من اللقب الذي حصل عليه في الموسمين الأخيرين.

وتدخل الفرق العشرون الدوري بطموحات مختلفة، فبعضها يسعى للمنافسة على اللقب، وبعضها يسعى للحصول على مقعد أوروبي، في حين يسعى البعض لتجنب الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

وشهدت سوق الانتقالات الإنجليزية صيفا ساخنا حطمت فيه بعض الأرقام القياسية، ودعمت الفرق نفسها بلاعبين رائعين، وتعد صفقة انتقال المدافع الإنجليزي ماغواير من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد من أعلى صفقات هذا الصيف.

واستطاعت الأندية الإنجليزية التوقيع مع عدد كبير من النجوم من خارج الدوري الإنجليزي، مستغلة الإمكانات المالية الكبيرة التي تمتلكها.

أما على صعيد المدربين فلم تشهد مقاعد البدلاء تغييرات كبيرة، حيث حافظت أندية القمة على مدربيها باستثناء تشلسي الذي استبدل مدربه الإيطالي بأسطورة النادي فرانك لامبارد.

وحافظت بقية الأندية على كادرها التدريبي باستثناء فرق ليستر سيتي ونيوكاسل وساوثهامتون التي استغنت عن خدمات مدربيها وعوضتهم بمدربين آخرين.

وبالمجمل حافظ 13 ناديا من أصل 17 على نفس الكادر التدريبي الأمر الذي يدل على الاستقرار الكبير الذي تنعم به الأندية الإنجليزية.

أبرز النجوم الذين استقدمتهم الأندية الإنجليزية من خارج البريمرليغ:

استطاعت الأندية الإنجليزية تعزيز صفوفها بعدد كبير من اللاعبين الذين جاؤوا من الدوريات الأخرى، ومن أبرزهم:

1. الإيفواري نيكولاس بيبي: يعد نيكولاس بيبي من أهم وأبرز الصفقات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث انتقل النجم الإيفواري من نادي ليل الفرنسي إلى نادي أرسنال في صفقة بلغت قيمتها 72 مليون جنيه أسترليني، ليكون اللاعب الإيفواري أغلى لاعب في تاريخ المدفعجية، ومن المتوقع أن يشكل مع مهاجمي الفريق لاكازيت وأوباميانج مثلثا مرعبا.

2. البرتغالي جواو كانسيلو: يعد جواو كانسيلو أحد الوافدين الجدد إلى البريمرليغ، حيث نجح فريق مانشستر سيتي في التوقيع معه في صفقة بلغت قيمتها 65 ميلون جنيه أسترليني، ويشغل اللاعب مركز الظهير الأيمن.

3. الإسباني رودري: وافد جديد للدوري الإنجليزي ولفريق مانشستر سيتي، ويشغل مركز لاعب الارتكاز في خط الوسط، ومن المتوقع أن يكون خليفة للبرازيلي فرنادينيو الذي يبلغ من العمر 34 عاما.

4. الأمريكي كريستيان بوليسيتش: أحد أهم الوافدين الجدد إلى الدوري الإنجليزي، وتعول عليه جماهير نادي تشلسي كثيرا لتعويض رحيل البلجيكي هازارد، حيث تألق خلال السنوات الأربع الماضية مع نادي بروسيا دورتموند الألماني.

5. الفرنسي ندومبيلي: لاعب جديد سيعيش أجواء البريمرليغ لأول مرة مع نادي توتنهام، ويشغل اللاعب مركز وسط الميدان، ويتميز بقدراته البدنية الكبيرة، الأمر الذي يجعله مناسبا للعب دور لاعب الارتكاز.

6. الإسباني داني سيبايوس: استطاع نادي أرسنال استعارة هذا اللاعب من نادي ريال مدريد، يشغل اللاعب مركز صناعة اللعب، وقدم أداء جيد مع الفريق الملكي، ومن المتوقع أن يؤدي بشكل جيد مع الأرسنال.

7. الإيطالي مويس كين: نجح نادي إيفرتون الإنجليزي في كسب ود المهاجم الإيطالي الواعد مويس كين قادما من نادي جوفنتوس الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 27.5 مليون يورو، ومن المتوقع أن يجد المهاجم الشاب مساحة للعب مع الفريق الإنجليزي، وأن يلعب دقائق أكثر من الدقائق التي لعبها مع السيدة العجوز.

قراءة في طموحات الفرق الإنجليزية هذا الموسم:

تختلف طموحات الفرق الإنجليزية باختلاف القيمة الفنية للاعبين، والقدرات المالية للنادي، حيث من المتوقع أن يشهد هذا الموسم منافسة شرسة على اللقب بين فرق مانشستر سيتي حامل اللقب ونادي ليفربول بشكل خاص، بالإضافة إلى إمكانية دخول فرق تشلسي، أرسنال، توتنهام، وبدرجة أقل مانشستر يونايتد صراع المنافسة على اللقب.

وقامت الفرق الست الكبرى بتعزيز صفوفها بعدد من اللاعبين المتميزين في كافة المراكز، وعلى الرغم من عدم تعزيز نادي ليفربول لصفوفه بشكل كبير إلا أن الفريق لديه من القدرات والإمكانات ما يؤهله للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

ومن غير المتوقع اختراق سداسي الصدارة من قبل فرق الوسط رغم التعزيزات التي قامت بها هذه الفرق.

ومن المتوقع أن تقتصر مهمة فرق الوسط على إزعاج الكبار والمنافسة على مقعد مؤهل للدوري الأوربي، وتعد فرق إيفرتون، وولفرهامبتون، ليستر سيتي، وواتفورد، ونيوكاسل أكثر الفرق المعنية بهذا الأمر.

أما بالنسبة لفرق بورنموث، وست هام، كريستال بالاس فستسعى لتحقيق مركز متقدم، ومن غير المتوقع دخولها في دوامة الهبوط.

في حين ستسعى فرق نوريتش سيتي، شيفيلد يونايتد، وأستون فيلا الصاعدة من الدرجة الأولى إلى تثبيت أقدامها في دوري الأضواء، وتجنب العودة السريعة إلى الدرجة الأدنى، وستدخل هذه الفرق في منافسة شرسة مع فرق برايتون، بيرنلي وساوثهامتون للهروب من شبح الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وبعيدا عن كلّ التوقعات والتحليلات فإن عشاق الكرة الأوربية عامة والإنجليزية خاصة على موعد مع الإثارة والتشويق يستمر من شهر أغسطس الجاري، حتى شهر مايو 2020، حيث ستتنافس الفرق الإنجليزية لمدة 38 جولة من أجل التتويج بلقب البريمرليغ.

فمن سيظفر بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟ وهل ستنجح الفرق الكبرى في إنزال مانشستر سيتي عن عرشه؟ وهل سيشهد هذا الموسم مفاجأة مدوية كمفاجأة ليستر التي حدثت منذ عدة مواسم؟ ومن هي الفرق التي ستهبط للدرجة الأدنى؟ هذا ما ستكشفه لنا جولات الدوري الإنجليزي المثيرة.

