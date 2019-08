صفقة خيالية بانتظار نيمار للعب في صفوف النادي الملكي

أكدت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني يجري محادثات مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن ضم نجمه البرازيلي نيمار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث أجرى ريال مدريد محادثات أمس الأربعاء، مع إدارة النادي الباريسي لضم اللاعب البرازيلي، إذ كانت العديد من التقارير نشرت اليوم صباحاً بشأن هذا الأمر، وكان آخرها ما قدمته الشبكة البريطانية.

كما نشر الصحفي الموثوق خوسيه ألفاريز صباحاً “تغريدة”، بهذا الصدد، قال فيها:

“الأسماء التي يتم النظر فيها في عملية صفقة نيمار وهذا الاهتمام الذي من جانب باريس هم هؤلاء، الحارس كيلور نافاس ولوكا مودريتش مقابل مبلغ مادي، إذ تستمر العملية في مسارها والبرازيلي قريب من ريال مدريد جداً”.

وأكد الصحفي خوسيه لويس سانشيز على ما كتبه خوسيه ألفاريز، مضيفاً أن الوضع يسير حالياً لإنهاء كافة الأمور التي تسفر عن انضمام اللاعب البرازيلي إلى صفوف ريال مدريد.

