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“الدبابة البلجيكية” لوكاكو ينضم رسميا للإنتر

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيجري المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الفحوصات الطبية الروتينية قبل انضمامه رسميا إلى الإنتر لمدة خمس سنوات مقابل ثمانين مليون يورو ستدفع لفريق مانشستر يونايتد.

وسيعزز الدبابة البلجيكية صفوف الإنتر بعد إضرابه عن الالتحاق بتدريبات مانشستر يونايتد في معسكره التحضيري رغبة منه في الخروج وخوض تجربة جديدة في إيطاليا بعدما حظي باهتمام أندية يوفنتوس والإنتر قبل أن يفوز الأخير بخدماته.

وجاء انتقال لوكاكو إلى الإنتر بناء على طلب مدرب الفريق أنطونيو كونتي الذي كان يرغب في ضمه منذ أن كان مدربا لفريق تشيلسي الإنجليزي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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