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النصر يختار “بيتروسبورت” مسرحاً لمواجهة موكاف

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت إدارة النصر اختيار ملعب بيتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة مسرحا لمواجهة الإياب أمام تيمبي موكاف من أفريقيا الوسطى في إطار الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وخاطب النصر الاتحاد المصري لكرة القدم لإبداء موافقته المبدئية من أجل استضافة الملعب لمواجهة ممثل ليبيا في اللقاء الإياب الذي من المقرر أن يكون بين 25 أو 26 من شهر أغسطس الحالي.

ويتسع ملعب بيتروسبورت إلى 25 ألف متفرج وسبق أن لعب على أرضيته النصر الموسم الماضي أمام هلال واو من جنوب السودان ضمن مباريات تمهيدي أبطال أفريقيا.

وفي ذات السياق وصلت بعثة الفريق الأول إلى بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى تمهيدا لمواجهة الذهاب أمام تيمبي موكاف في 11 من الشهر الحالي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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