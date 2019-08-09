النصر يختار “بيتروسبورت” مسرحاً لمواجهة موكاف

قررت إدارة النصر اختيار ملعب بيتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة مسرحا لمواجهة الإياب أمام تيمبي موكاف من أفريقيا الوسطى في إطار الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وخاطب النصر الاتحاد المصري لكرة القدم لإبداء موافقته المبدئية من أجل استضافة الملعب لمواجهة ممثل ليبيا في اللقاء الإياب الذي من المقرر أن يكون بين 25 أو 26 من شهر أغسطس الحالي.

ويتسع ملعب بيتروسبورت إلى 25 ألف متفرج وسبق أن لعب على أرضيته النصر الموسم الماضي أمام هلال واو من جنوب السودان ضمن مباريات تمهيدي أبطال أفريقيا.

وفي ذات السياق وصلت بعثة الفريق الأول إلى بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى تمهيدا لمواجهة الذهاب أمام تيمبي موكاف في 11 من الشهر الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية