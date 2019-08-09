مواجهة الإسماعيلي والأهلي بنغازي في طريقها للتأجيل

كشف مصدر خاص داخل نادي الإسماعيلي المصري لـ218 أن النادي قد خاطب إدارة نادي الأهلي بنغازي لتأجيل المواجهة المرتقبة بينهما في 6 من سبتمبر ضمن دور الـ32 من بطولة الأندية العربية الأبطال.

وأضاف المصدر أن سبب التأجيل يرجع لارتباط المنتخب المصري الأول والأولمبي بمباريات الفيفا الدولية الودية مضيفا أنهم خاطبوا إدارة الأهلي بنغازي على لعب المباراة يوم 28 من أغسطس الحالي قبل أن يتفق الفريقان على يوم 13 من سبتمبر كموعد جديد للقاء الفريقين في انتظار القرار النهائي بين الطرفين والاتحاد العربي ليعتمد الموعد رسميا.

ويواصل الأهلي بنغازي استعداداته المكثفة في بنغازي بعد عودته من معسكره الذي أقيم في تونس وخاض خلاله جملة من المباريات الودية أبرزها أمام الأفريقي التونسي.

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