“صفقات ساخنة” في آخر أيام الميركاتو

أغلقت الأندية الإنجليزية أبواب ضم اللاعبين التي استمرت منذ انقضاء الموسم الماضي حتى قبل انطلاق الموسم الجديد بساعات بعدة صفقات على مستوى جميع المراكز .

وكان اليوم الأخير في سوق الانتقالات ساخنا حيث أغلق الميركاتو بتصدر السبيرز عناوين الصحف بعدما تمكنوا من التعاقد مع الظهير راين سيسينيون من جاره فولهام والأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو على سبيل الإعارة من ريال بيتيس الإسباني .

وتعاقد الأرسنال مع المدافع البرازيلي دافيد لويز قادما من غريمه تشيلسي فيما ضم الظهير كيران تيرني من سيلتيك الأسكتلندي، وفرط في النيجيري أليكس أيوبي لصالح إيفرتون بعد أعوام عدة قضاها في قلعة الغانرز العريقة ليصبح أكثر الأندية تحركا في اليوم الأخير .

ولم يستطع مانشستر يونايتد في آخر أيام الميركاتو إبرام أي صفقات جديدة ، وكان الشياطين الحمر يبحث عن بديل في وسط الملعب يعوض الرحيل المحتمل للاعبه الفرنسي بول بوجبا إلى ريال مدريد، ليبتعد “خيار بوجبا” في الوقت الحالي عن مشروع زين الدين زيدان .

وتمكن نيوكاسل من خطف المهاجم الإنجليزي أندريه كارول والذي عاد لملعب سان جيميس بارك، فيما أعلن تشيلسي رحيل لاعب وسطه داني درينكووتر لبرينلي .

وتخطت أندية إنجلترا حاجز المليار جنيه إسترليني حيث ستتمكن من بيع اللاعبين فقط بعد انتهاء الميركاتو ويمكنها العودة للشراء في ديسمبر المقبل موعد فتح الانتقالات الشتوية.

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