اخبار الرياضة

غاندوغان يجدد الولاء مع السيتي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي تجديد عقد لاعب الوسط الألماني إلكاي غاندوغان لمدة أربعة مواسم لينتهي عام 2023.

وذكر السيتزن في بيان رسمي عبر موقعه أن إدارة النادي جددت الثقة بلاعب الوسط الألماني حتى صيف 2023 بعدما وُجد لمدة ثلاثة مواسم توج فيها بالعديد من الألقاب المحلية .

وكان إلكاي غاندوغان قد انضم إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2016 قادماً من بروسيا دورتموند الألماني لكنه عانى من تكرار الإصابات الأمر الذي وضعه على مقاعد الاحتياط في أكثر من مناسبة .

وخاض غاندوغان 114مباراة مع بطل إنجلترا في المواسم الثلاثة التي قضاها وتمكن من تسجيل 17 هدفاً كما حصد لقب الدوري في مناسبتين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك