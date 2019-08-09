غاندوغان يجدد الولاء مع السيتي

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي تجديد عقد لاعب الوسط الألماني إلكاي غاندوغان لمدة أربعة مواسم لينتهي عام 2023.

وذكر السيتزن في بيان رسمي عبر موقعه أن إدارة النادي جددت الثقة بلاعب الوسط الألماني حتى صيف 2023 بعدما وُجد لمدة ثلاثة مواسم توج فيها بالعديد من الألقاب المحلية .

وكان إلكاي غاندوغان قد انضم إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2016 قادماً من بروسيا دورتموند الألماني لكنه عانى من تكرار الإصابات الأمر الذي وضعه على مقاعد الاحتياط في أكثر من مناسبة .

وخاض غاندوغان 114مباراة مع بطل إنجلترا في المواسم الثلاثة التي قضاها وتمكن من تسجيل 17 هدفاً كما حصد لقب الدوري في مناسبتين .

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