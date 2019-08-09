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الأهلي يبدأ تحضيراته في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ فريق الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم تدريباته في بنغازي بعد عودته من معسكره التحضيري الذي أقيم الأيام الماضية في تونس وخاض خلاله عدة مباريات.

الأهلي باشر تدريباته بمقره في حي الزيتون بحضور كافة لاعبيه الذين شاركوا في معسكره بتونس عدا لاعبه الجديد إبراهيم المنتصر والقادم من فريق أبوسليم نظرا لبعض الإشكاليات التي لم تكشف عنها الإدارة حتى الآن.

ويسعى فريق الأهلي بنغازي للوصول إلى أقصى درجات الاستعداد قبل مواجهة فريق الإسماعيلي المصري شهر سبتمبر القادم ضمن مباريات البطولة العربية للأندية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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