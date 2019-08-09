الأهلي يبدأ تحضيراته في بنغازي

بدأ فريق الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم تدريباته في بنغازي بعد عودته من معسكره التحضيري الذي أقيم الأيام الماضية في تونس وخاض خلاله عدة مباريات.

الأهلي باشر تدريباته بمقره في حي الزيتون بحضور كافة لاعبيه الذين شاركوا في معسكره بتونس عدا لاعبه الجديد إبراهيم المنتصر والقادم من فريق أبوسليم نظرا لبعض الإشكاليات التي لم تكشف عنها الإدارة حتى الآن.

ويسعى فريق الأهلي بنغازي للوصول إلى أقصى درجات الاستعداد قبل مواجهة فريق الإسماعيلي المصري شهر سبتمبر القادم ضمن مباريات البطولة العربية للأندية.

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