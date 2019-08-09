النصر والاتحاد على أبواب مشوار أفريقيا الصعب

وصلت بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم إلى عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي استعدادا لمواجهة تيمبي موكاف ضمن مباريات الدوري التمهيدي لأبطال أفريقيا بعد رحلة ماراثونية بدأت من العاصمة المصرية القاهرة وصولا إلى عاصمة إثيوبيا أديس أبابا ومنها إلى الكاميرون.

النصر منقوصا من خدمات مهاجمه معتز المهدي يدخل مواجهة تيمبي موكاف متسلحا بإرادة لاعبيه في حسم أمور الترشح من مباراة الذهاب والانطلاق بصورة مثالية في أبطال أفريقيا.

ممثل ليبيا الآخر في الكونفدرالية الاتحاد وصل بدوره إلى نيامي عاصمة النيجر ويستعد لاستهلال مشاركته في البطولة بمواجهة الجيش الوطني من النيجر بقيادة البلجيكي ايفان مينرات.

الاتحاد قبل أن يتوجه إلى النيجر خاض معسكرا قصيرا داخليا في طرابلس لعب خلاله مباراة واحدة أمام مختلط أندية مصراتة وتفوق بثلاثية نظيفة بحضور كافة لاعبيه يتقدمهم المهاجم محمد زعبية.

أفريقيا الصعبة في تحكيمها وظروفها القاسية تنتظر تألقا ليبيا في ملاعبها والنصر والاتحاد يتحدان ظروف بلدهم لتشريف الكرة الليبية.

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