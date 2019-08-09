ساني يتعرض لإصابة خطيرة أمام ليفربول

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي إصابة نجمه الألماني ليروي ساني على مستوى الركبة قبل انطلاق موسم البريمرليغ ما يعني غياب اللاعب لفترة ليست بالقصيرة .

وذكر بطل البريمرليغ أن ساني سيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة بعد أن تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى خلال مباراة الفريق أمام ليفربول في مباراة الدرع الخيرية حيث من المنتظر أن يخصص النادي طبيبا متخصصا لمعرفة مدى قوة الإصابة.

وكشف النادي أن اللاعب الألماني سيخضع لعملية جراحية الأسبوع المقبل ستحدد مدة غيابه عن الفريق ، يذكر أن ساني كان قريبا من الانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني لكن إصابة اللاعب أوقفت المفاوضات بين الناديين

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