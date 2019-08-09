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منتخب المصغرة يستعد لمونديال أستراليا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد إعلانه عن قائمة المنتخب الوطني التي ستمثل البلاد في نهائيات كأس العالم للكرة المصغرة في أستراليا ينتظر اتحاد اللعبة دعما من قبل هيئات الرياضة في البلاد لتنفيذ خططه الاستعدادية وضمان تألق المنتخب في هذا المحفل العالمي.

المشاركة في النسخة الماضية التي أقيمت في تونس منذ عامين لم تكلف الخزينة الليبية الكثير وكانت بكل المقاييس ناجحة بالنظر لحداثة اللعبة في ليبيا وانتشارها في الفترات الأخيرة بعد تألق لافت لتحدي مصراتة ونجوم صرمان وغيرها من الأندية سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي وازدياد الإقبال على اللعبة من خلال تنظيم التجمعات الودية.

الوضعية الحالية للمنتخب الوطني صعبة وتحتاج للاهتمام من قبل أهل الاختصاص خاصة أن ليبيا تمتلك الخامات القادرة على تشريف البلاد في مونديال أستراليا، فهي فقط تحتاج للدعم المالي الذي يجب أن يتوفر في هذه الفترة إن أردنا نتائج إيجابية للعبة حديثة العهد في البلاد تشق طريقها باجتهاد في طريق النجاح الطويل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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