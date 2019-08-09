بعثة النصر تغادر إلى أفريقيا الوسطى

أخبار ليبيا24- خاص

غادرت بعثة فريق النصر القاهرة متجهة إلى بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى حيث يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مباراة ذهاب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا والتي تجمعه بعاصفة وموكاف الأحد المقبل.

وترأس البعثة حاتم قطيش وضمت وعمر الورفلي مدير الكرة و عادل الورفلي إداري و بريدان الدرسي إداري و محمد الككلي مدرب الفريق، و علاء نجم مساعد مدرب وناجي العمامي مدرب حراس و محمد العريبي معد بدني، والمرافقان الطبيان عمر الفارسي و مجدي القداري و مشرف المعدات عبدالحميد العبدلي ومحمد المسلاتي.

إضافة إلى 23 رياضي هم: إسلام الهرام.

عبدالرحمن الرعيض.

أصيل المقصبي.

فتحي الطلحي.

أحمد سعد.

حامد فرج حامد.

خالد مجدي.

صدام الورفلي.

عبدالله الشريف.

عبدالله فتحي.

ربيع اللافي.

مهند بوعجيلة.

فراس شليق.

صلاح فكرون.

عزالدين عبدالله.

إدريس الضراط.

أسامة البدوي.

أحمد الحاسي.

عمر شحات.

فائز الشيخي.

إسلام الغناي.

عبدالسلام مصطفى ديقا.

زياد العلواني.

وكان النصر قد دخل معسكر تحضيري في تونس لعب خلاله عدد من المباريات الودية استعدادا لمواجهة بطل أفريقيا الوسطى .

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