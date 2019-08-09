سان جيرمان يعلن إصابه “لاعبه الجديد”

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي تعرض لاعب وسطه الإسباني أندير هيريرا إلى إصابة على مستوى الفخذ الأيسر ستحرمه من المشاركة مع الفريق في انطلاق الموسم الجديد.

وفي البيان الذي نشره النادي الباريسي عبر موقعه أكد أن هيريرا شعر بآلام على مستوى الفخذ خلال التدريبات الصباحية التحضيرية لانطلاق الموسم.

وكشف بطل فرنسا أن هيريرا خضع للفحوصات الطبية حيث تبين معاناته من إصابة ستبعده عن الملاعب من ثلاثة إلى أربعة أسابيع ولن يكون بمقدور اللاعب التدرب مع المجموعة في هذه الفترة.

وكان هيريرا قد انضم إلى باريس سان جيرمان في الصيف الحالي قادما من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر وخاض تحضيرات الموسم الجديد مع سان جيرمان وتوج بكأس السوبر بعد الفوز على رين والتي أقيمت في الصين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية